Омские сотрудники МЧС спасли беременную девушку, доставив ее на катере в больницу

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области (ГИМС) пришли на помощь беременной женщине, срочно доставив ее в больницу.

Вчера, 25 июля, в первой половине дня в отделение ГИМС позвонил встревоженный заместитель Главы администрации Тарского района Омской области. Он пояснил, что нужно срочно переправить через Иртыш местную жительницу, которая вот-вот родит. Медики оценили ее состояние как критическое.

Как рассказал старший государственный инспектор ГИМС Александр Жуков, отвезти беременную девушку на машине было невозможно: пришлось бы ехать около 25 километров по размытой после дождей дороге, чтобы добраться до Тарской центральной районной больницы. По воде же расстояние в десятки раз меньше — всего 700 метров.

Александр Жуков, старший государственный инспектор ГИМС:

— Действовать надо было очень быстро. Женщине требовалась срочная медицинская помощь. Наш инспекторский состав взял на борт катера «Восток» врача центральной больницы и сотрудника пожарной части для сопровождения роженицы. В кратчайшие сроки мы переправились на другой берег Иртыша к необходимому месту назначения.