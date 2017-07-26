Омские сотрудники МЧС спасли беременную девушку, доставив ее на катере в больницу
Жительнице Омской области требовалась срочная медицинская помощь, но ехать на автомобиле было бы слишком долго.
Жительнице Омской области требовалась срочная медицинская помощь, но ехать на автомобиле было бы слишком долго.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области (ГИМС) пришли на помощь беременной женщине, срочно доставив ее в больницу.
Вчера, 25 июля, в первой половине дня в отделение ГИМС позвонил встревоженный заместитель Главы администрации Тарского района Омской области. Он пояснил, что нужно срочно переправить через Иртыш местную жительницу, которая
Как рассказал старший государственный инспектор ГИМС Александр Жуков, отвезти беременную девушку на машине было невозможно: пришлось бы ехать около 25 километров по размытой после дождей дороге, чтобы добраться до Тарской центральной районной больницы. По воде же расстояние в десятки раз меньше — всего 700 метров.
Александр Жуков, старший государственный инспектор ГИМС:
— Действовать надо было очень быстро. Женщине требовалась срочная медицинская помощь. Наш инспекторский состав взял на борт катера «Восток» врача центральной больницы и сотрудника пожарной части для сопровождения роженицы. В кратчайшие сроки мы переправились на другой берег Иртыша к необходимому месту назначения.
У берега спасатели передали рожающую женщину медикам «скорой помощи», которые уже ждали роженицу и доставили ее в больницу.