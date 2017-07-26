Полиция Омска задержала двух наркоторговцев
20-летние парни хранили наркотики на съемной квартире.
20-летние парни хранили наркотики на съемной квартире.
В УМВД России по Омской области поступило анонимное сообщение о том, что в одном из районов городу действует наркопритон.
Сотрудники ФСКН выехали по указанному адресу, где задержали двух парней: 22 и 21 год. Преступники сняли квартиру где фасовали и употребляли наркотики. Сбывали адское зелье через интернет и
Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.