Полиция Омска задержала двух наркоторговцев

В УМВД России по Омской области поступило анонимное сообщение о том, что в одном из районов городу действует наркопритон.

Сотрудники ФСКН выехали по указанному адресу, где задержали двух парней: 22 и 21 год. Преступники сняли квартиру где фасовали и употребляли наркотики. Сбывали адское зелье через интернет и тайники-закладки. Во время обыска в квартире оперативники обнаружили и изъяли наркотик — производное N-метилэфедрона массой 550 г.