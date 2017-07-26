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13:20 (мск), источник: Om1.ru

Полиция Омска задержала двух наркоторговцев

20-летние парни хранили наркотики на съемной квартире.

В УМВД России по Омской области поступило анонимное сообщение о том, что в одном из районов городу действует наркопритон.

Сотрудники ФСКН выехали по указанному адресу, где задержали двух парней: 22 и 21 год. Преступники сняли квартиру где фасовали и употребляли наркотики. Сбывали адское зелье через интернет и тайники-закладки. Во время обыска в квартире оперативники обнаружили и изъяли наркотик — производное N-метилэфедрона массой 550 г.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

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