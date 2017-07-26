Пятерых омичей осудили за продажу домов покойников

В период с мая 2013-го по май 2014-го года мошенники находили в Омске недвижимость, собственники которой умерли и не имели наследников, предоставляли в Росреестр поддельные судебные решения и паспорта о наличии права на эти объекты и впоследствии продавали их. Таким образом им удалось реализовать три квартиры, частный дом и два земельных участка на общую сумму более 5,6 млн рублей.