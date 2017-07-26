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13:21 (мск), источник: СуперОмск

Пятерых омичей осудили за продажу домов покойников

Первомайский райсуд вынес приговор пятерым фигурантам — трем мужчинам и двум женщинам, которых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору и покушении на таковое.

В период с мая 2013-го по май 2014-го года мошенники находили в Омске недвижимость, собственники которой умерли и не имели наследников, предоставляли в Росреестр поддельные судебные решения и паспорта о наличии права на эти объекты и впоследствии продавали их. Таким образом им удалось реализовать три квартиры, частный дом и два земельных участка на общую сумму более 5,6 млн рублей.

При попытке получения права собственности на последнюю квартиру стоимостью около 2 млн рублей аферистов задержали — они привлекли внимание бдительной соседки умершего мужчины, которой показались подозрительными попытки неизвестных людей продать жилье.

В результате недвижимость вернули законным владельцам, а каждого из мошенников осудили на 7 лет, 6 лет, 4 года 4 месяца, а также 6 лет и 7 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

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