В Воронеже на берегу водохранилища нашли тело мужчины
Погибшего из воды вынесло на берег.
Погибшего из воды вынесло на берег.
Сегодня, 26 июля, в Воронеже на берегу водохранилища нашли тело мужчины. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в
Труп из воды вынесло на берег. И около 8 утра, его обнаружили прохожие.
Личность погибшего, его приблизительный возраст — ещё не установлены. О результатах первичного осмотра пока не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.
Точные причины гибели несчастного покажет