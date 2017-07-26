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13:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на берегу водохранилища нашли тело мужчины

Погибшего из воды вынесло на берег.

Сегодня, 26 июля, в Воронеже на берегу водохранилища нашли тело мужчины. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Труп из воды вынесло на берег. И около 8 утра, его обнаружили прохожие.

Личность погибшего, его приблизительный возраст — ещё не установлены. О результатах первичного осмотра пока не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

Точные причины гибели несчастного покажет судебно-медицинская экспертиза.

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