Сегодня, 26 июля, в Воронеже на берегу водохранилища нашли тело мужчины. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Труп из воды вынесло на берег. И около 8 утра, его обнаружили прохожие.

Личность погибшего, его приблизительный возраст — ещё не установлены. О результатах первичного осмотра пока не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.