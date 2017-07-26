Задержан подозреваемый в жестоком убийстве продавщицы сельского магазина

Напомним, вечером 23 июля в магазине в с. Мордовская Селитьба Сергиевского района был обнаружен труп 40-летней продавщицы Юлии Синельниковой с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, около 16:00 женщину убил подозреваемый, чтобы завладеть ценностями. После этого он похитил деньги и продукты.