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12:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 июля

Мальчик был госпитализирован.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области. ДТП произошло в 20:00 во дворовой территории на ул. Коминтерна, 174. Согласно информации, 24-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.

В результате ДТП мальчик был госпитализирован с диагнозом: гемартроз правого коленного сустава.

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