Автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области. ДТП произошло в 20:00 во дворовой территории на ул. Коминтерна, 174. Согласно информации, 24-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.