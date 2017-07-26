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13:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропала 13-летняя девочка

24 июля Аиза Усубалиева ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске пропала 13-летняя девочка. 24 июля Аиза Усубалиева ушла из дома по улице Первомайской, до сих пор ее не могут найти, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приметы: на вид 13−14 лет, рост около 135 лет, худощавого телосложения, волосы черные вьющиеся, короткие, глаза карие, кожа смуглая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девочка была одета в двухстороннюю куртку оранжевого и голубого цветов, оранжевую футболку, фиолетовые шорты в цветочек, черные босоножки на низкой подошве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Аизы Усубалиевой, просят срочно позвонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232−81−80, 232−81−79, 232−80−86, 232−80−87, 232−18−05 или 02.

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