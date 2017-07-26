В Новосибирске пропала 13-летняя девочка
24 июля Аиза Усубалиева ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают в
24 июля Аиза Усубалиева ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают в
В Новосибирске пропала 13-летняя девочка. 24 июля Аиза Усубалиева ушла из дома по улице Первомайской, до сих пор ее не могут найти, заявили в
Приметы: на вид 13−14 лет, рост около 135 лет, худощавого телосложения, волосы черные вьющиеся, короткие, глаза карие, кожа смуглая.
Девочка была одета в двухстороннюю куртку оранжевого и голубого цветов, оранжевую футболку, фиолетовые шорты в цветочек, черные босоножки на низкой подошве.
Всех, кому