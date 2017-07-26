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13:27 (мск), источник: VN.ru

Любительница селфи подавилась жвачкой и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области решила сделать селфи в новой многоэтажке. Однако для нее этот поход закончился трагически — девушка умерла.

Девушка приехала вместе со своим молодым человеком в многоэтажку, расположенную в микрорайоне Южный. Они просто хотели развлечься — покататься на лифте, сделать в кабине с зеркалом селфи.

Однако в подъезде дома девушка стала задыхаться, у нее было обострение бронхита, которое вызвало сужение бронхов. Потом потерпевшая и вовсе перестала дышать. Она скончалась еще до приезда кареты скорой помощи.

— Первоначальная версия о сердечном приступе не подтвердилась. Девушка просто подавилась жевательной резинкой, которую патологоанатомы обнаружили в легком. Причина смерти в любом случае не криминальная, — рассказали в Куйбышевском межрайонном следственном комитете.

«А лифт в девятиэтажке в тот день и вовсе не работал», — сокрушаются местные жители, узнав о трагедии.

Добавим, зачастую желание сделать оригинальное селфи приводит к трагедии. Так, желание запечатлеть себя на куче камней привело к гибели 17-летнего подростка в райцентре Чаны. На высоте около двух метров от груды камней была протянута высоковольтная линия электропередач. Находясь на вершине насыпи, молодой человек задел провод и получил сильнейший удар током. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь подростка.

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