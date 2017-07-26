Любительница селфи подавилась жвачкой и умерла

Девушка приехала вместе со своим молодым человеком в многоэтажку, расположенную в микрорайоне Южный. Они просто хотели развлечься — покататься на лифте, сделать в кабине с зеркалом селфи.

Однако в подъезде дома девушка стала задыхаться, у нее было обострение бронхита, которое вызвало сужение бронхов. Потом потерпевшая и вовсе перестала дышать. Она скончалась еще до приезда кареты скорой помощи.

— Первоначальная версия о сердечном приступе не подтвердилась. Девушка просто подавилась жевательной резинкой, которую патологоанатомы обнаружили в легком. Причина смерти в любом случае не криминальная, — рассказали в Куйбышевском межрайонном следственном комитете.

«А лифт в девятиэтажке в тот день и вовсе не работал», — сокрушаются местные жители, узнав о трагедии.