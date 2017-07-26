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14:38 (мск), источник: АиФ Крым

Группировка из пяти наркодилеров задержана в Керчи

Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.

В Крыму задержали группировку наркодилеров, состоящую из пяти человек, которые распространяли наркотические вещества в Керчи, передает пресс-служба МВД по республике.

«Сотрудниками МВД России по Керчи и управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в сбыте наркотических средств в крупном размере. Чены группы сбывали наркотические средства на территории Керчи. В состав группы входили местные жители — мужчины в возрасте от 26 до 38 лет. В ходе проведения совместной спецоперации задержаны пятеро подозреваемых», — уточнили в сообщении.

Правоохранители обнаружили 370 грамм наркотиков на месте проживания злоумышленников. Среди наркотических средств были экстракт маковой соломы и ангидрид уксусной кислоты. Помимо этого, сотрудники полиции нашли оборудование, предназначенное для производства наркотиков.

Согласно данным пресс-службы, наркодилеры в качестве уплаты долга за свой товар принимали транспорт и недвижимость.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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