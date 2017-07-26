Женщина пострадала из-за детской шалости с огнем в Чкаловске
Двое детей развели костер во дворе дома, пламя которого перекинулось на надворные постройки.
Двое детей развели костер во дворе дома, пламя которого перекинулось на надворные постройки.
Пенсионерка пострадала
Возгорание произошло в 18:10 в минувший вторник, 25 июля, в личном жилом доме по улице Спортивной. Пожар был поздно обнаружен и к моменту прибытия первых пожарных расчётов горели надворные постройки и кровля дома на площади 45 кв. метров. Причиной ЧП стала детская шалость с огнём: 10-летний мальчик и 7-летняя девочка разбили шалаш во дворе и развели костёр. От огня навес загорелся, дети успели его покинуть, однако не сразу сообщили о пожаре взрослым.
Пламя перекинулось на надворные постройки, которые взрослые попытались потушить, но справиться с огнём не смогли, и только после этого вызвали пожарных. Пострадала 43-летняя бабушка ребят, она получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.