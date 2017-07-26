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13:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Женщина пострадала из-за детской шалости с огнем в Чкаловске

Двое детей развели костер во дворе дома, пламя которого перекинулось на надворные постройки.

Пенсионерка пострадала из-за детской шалости с огнем в Чкаловске, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Возгорание произошло в 18:10 в минувший вторник, 25 июля, в личном жилом доме по улице Спортивной. Пожар был поздно обнаружен и к моменту прибытия первых пожарных расчётов горели надворные постройки и кровля дома на площади 45 кв. метров. Причиной ЧП стала детская шалость с огнём: 10-летний мальчик и 7-летняя девочка разбили шалаш во дворе и развели костёр. От огня навес загорелся, дети успели его покинуть, однако не сразу сообщили о пожаре взрослым.

Пламя перекинулось на надворные постройки, которые взрослые попытались потушить, но справиться с огнём не смогли, и только после этого вызвали пожарных. Пострадала 43-летняя бабушка ребят, она получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.

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