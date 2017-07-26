Женщина пострадала из-за детской шалости с огнем в Чкаловске

Возгорание произошло в 18:10 в минувший вторник, 25 июля, в личном жилом доме по улице Спортивной. Пожар был поздно обнаружен и к моменту прибытия первых пожарных расчётов горели надворные постройки и кровля дома на площади 45 кв. метров. Причиной ЧП стала детская шалость с огнём: 10-летний мальчик и 7-летняя девочка разбили шалаш во дворе и развели костёр. От огня навес загорелся, дети успели его покинуть, однако не сразу сообщили о пожаре взрослым.