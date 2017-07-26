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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Завершено расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи

Полиция передала в суд дело о гибели в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь. Об этом в среду, 26 июля, сообщили «Ленте.ру» в МВД.

Расследование обстоятельств аварии завершено. Следствие по делу о халатности судебно-медицинского эксперта, утверждавшего, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя, продолжается.

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На скамье подсудимых предстанет 31-летняя местная жительница. Ей вменяется вина по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Женщине грозит реальный срок заключения.

6 июля виновницу ДТП задержали, так как она нарушила подписку о невыезде. В этот же день отца мальчика Романа Шимко признали потерпевшим по делу о халатности судмедэксперта.

21 июня повторная экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему ребенку, и наличие алкоголя в них тоже подтвердилось.

ДТП произошло 23 апреля. Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров.

Комментарии
2
Анатолий Сатаров
очередной п-ж напишите кто кому сколько дал и кто круче все
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А Б
Ситуация весьма неоднозначна, но виновница происшествия может быть и должна быть наказана хотя бы за выезда несмотря на наличие подписки. Сам факт выезда может косвенно говорить о вине.
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