Завершено расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи

Расследование обстоятельств аварии завершено. Следствие по делу о халатности судебно-медицинского эксперта, утверждавшего, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя, продолжается.

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На скамье подсудимых предстанет 31-летняя местная жительница. Ей вменяется вина по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Женщине грозит реальный срок заключения.

6 июля виновницу ДТП задержали, так как она нарушила подписку о невыезде. В этот же день отца мальчика Романа Шимко признали потерпевшим по делу о халатности судмедэксперта.

21 июня повторная экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему ребенку, и наличие алкоголя в них тоже подтвердилось.