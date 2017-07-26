Экс-участницу «Дома-2» отправили в тюрьму прямо из зала суда

Суд признал ее вместе с подельниками виновными незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Всех виновных заключили под стражу прямо в зале суда. Отметим, что Полетаева и сотоварищи были одеты едва ли не в домашнее — на случай заключения под стражу, но без вещей, вполне вероятно, что ожидали условного срока. Однако правосудие оказалось к ним не столь снисходительно.