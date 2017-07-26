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13:58 (мск), источник: СуперОмск

Экс-участницу «Дома-2» отправили в тюрьму прямо из зала суда

Омичка модельной внешности, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Полетаева приговорена к году и 5 месяцам колонии общего режима.

Суд признал ее вместе с подельниками виновными незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Всех виновных заключили под стражу прямо в зале суда. Отметим, что Полетаева и сотоварищи были одеты едва ли не в домашнее — на случай заключения под стражу, но без вещей, вполне вероятно, что ожидали условного срока. Однако правосудие оказалось к ним не столь снисходительно.

Сама же омичка восприняла приговор более чем спокойно. Во время зачитывания судебного решения она продолжала переписываться с кем-то по телефону, однако остаться на свободе ее невнимание к собственному приговору никак не помогло.

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