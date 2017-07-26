При строительстве трассы «Таврида» в Крыму в июле обезвредили три авиабомбы

«Осуществляется маркировка маршрута трассы, затем подрядные предприятия проводят разведку трассы с помощью металлодетекторов. За последний месяц три авиабомбы уничтожено при строительстве трассы «Таврида», — сказал Иванов.
Уничтожение авиабомб провели специалисты Керченского специального морского отряда. Обнаруженные авиабомбы — времен Великой Отечественной войны, с весом взрывчатого вещества до 500 кг, сказал Иванов.
Он отметил, что аналогичные работы по обезвреживанию боеприпасов проводились при прокладке магистрального газопровода в Крым из Краснодарского края.
«Например, в Белогорском районе Крыма в месте прохождения газопровода на участке длиной 500 метров было обнаружено 12 авиабомб. Было принято решение об уничтожении на месте», — отметил представитель спасательного ведомства.
Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года.
Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.