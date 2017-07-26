При строительстве трассы «Таврида» в Крыму в июле обезвредили три авиабомбы

Источник: РИА "Новости"

«Осуществляется маркировка маршрута трассы, затем подрядные предприятия проводят разведку трассы с помощью металлодетекторов. За последний месяц три авиабомбы уничтожено при строительстве трассы «Таврида», — сказал Иванов.

Уничтожение авиабомб провели специалисты Керченского специального морского отряда. Обнаруженные авиабомбы — времен Великой Отечественной войны, с весом взрывчатого вещества до 500 кг, сказал Иванов.

Он отметил, что аналогичные работы по обезвреживанию боеприпасов проводились при прокладке магистрального газопровода в Крым из Краснодарского края.

«Например, в Белогорском районе Крыма в месте прохождения газопровода на участке длиной 500 метров было обнаружено 12 авиабомб. Было принято решение об уничтожении на месте», — отметил представитель спасательного ведомства.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года.