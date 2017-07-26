В Самарской области мужчина нырнул с катера в воду и погиб

В районе села Шигоны в Самарской области утонул 35-летний тольяттинец, пишет 63.ru. По предварительным данным, мужчина отправился на речную прогулку на катере вместе со своими друзьями. Тольяттинец решил поплавать и спрыгнул в воду с борта катера. Через некоторое время он всплыл на поверхность. Его друзья подумали, что он их разыгрывает, и не сразу сообразили, что он без сознания.