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13:51 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области мужчина нырнул с катера в воду и погиб

Друзья подумали, что он их разыгрывает, и не сразу сообразили, что он без сознания.

В районе села Шигоны в Самарской области утонул 35-летний тольяттинец, пишет 63.ru. По предварительным данным, мужчина отправился на речную прогулку на катере вместе со своими друзьями. Тольяттинец решил поплавать и спрыгнул в воду с борта катера. Через некоторое время он всплыл на поверхность. Его друзья подумали, что он их разыгрывает, и не сразу сообразили, что он без сознания.

Мужчины достали пострадавшего из воды и повезли его к берегу. Спустя сорок минут они добрались до суши, но к этому времени их друг, к сожалению, уже скончался.

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