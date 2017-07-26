Хозяина квартиры, из-за которого чуть не обрушился дом на Каменноостровском, заключили под домашний арест
Судья зачитала решение в закрытом режиме.
Судья зачитала решение в закрытом режиме.
Сегодня в Петроградском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения для Александра Свиридова. Он — владелец коммуналки в доме на Каменноостровском проспекте, 57, в которой вечером 22 июля обрушились стены во время ремонта.
32-летний Александр Свиридов отрицал свою вину, ссылаясь на то, что ремонт в квартире делали строго по проекту, согласованному со всеми нужными инстанциями. Так это было или нет, покажет техническая экспертиза, которая еще не готова. По ее результатам установят, что именно послужило причиной обвала в квартире.
Ближайшие два месяца Александр Свиридов проведет под домашним арестом в своей квартире на Богатырском проспекте, где живет вместе с женой и двумя детьми. Ему разрешены ежедневные прогулки по району в течение одного часа.