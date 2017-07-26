Хозяина квартиры, из-за которого чуть не обрушился дом на Каменноостровском, заключили под домашний арест

Источник: Комсомольская правда

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Сегодня в Петроградском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения для Александра Свиридова. Он — владелец коммуналки в доме на Каменноостровском проспекте, 57, в которой вечером 22 июля обрушились стены во время ремонта. Из-за этого начали разрушаться квартиры на четыре этажа выше.

32-летний Александр Свиридов отрицал свою вину, ссылаясь на то, что ремонт в квартире делали строго по проекту, согласованному со всеми нужными инстанциями. Так это было или нет, покажет техническая экспертиза, которая еще не готова. По ее результатам установят, что именно послужило причиной обвала в квартире.