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14:13 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске панелевоз уронил плиты на проезжую часть

Сегодня, 26 июля, в Челябинске с площадки панелевоза на проезжую часть рухнули строительные плиты.

Источник: Uralpress.ru

О дорожном ЧП сообщил в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» очевидец, сфотографировавший произошедшее на камеру мобильного телефона.

Панелевоз «обронил» опасный груз, поворачивая с улицы Каслинской на Цинковую.

К счастью, ни люди, ни другие машины не пострадали.

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