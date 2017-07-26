В Челябинске панелевоз уронил плиты на проезжую часть
Сегодня, 26 июля, в Челябинске с площадки панелевоза на проезжую часть рухнули строительные плиты.
Сегодня, 26 июля, в Челябинске с площадки панелевоза на проезжую часть рухнули строительные плиты.
О дорожном ЧП сообщил в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» очевидец, сфотографировавший произошедшее на камеру мобильного телефона.
Панелевоз «обронил» опасный груз, поворачивая с улицы Каслинской на Цинковую.
К счастью, ни люди, ни другие машины не пострадали.