Омичей отправили в колонию за убийство редких птиц на шашлык

Преступление произошло в июне этого года в районном поселке Большеречье. Утром сотрудники государственного Большереченского зоопарка имени Соломатина обнаружили на территории учреждения тела кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарки обыкновенной. Редкие птицы были жестоко убиты. Согласно акту вскрытия главного ветеринарного врача зоопарка, гибель питомцев наступила от перелома костей черепа и шейных позвонков. Работники учреждения обратились за помощью в полицию.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое ранее судимых сельчан в возрасте 20 и 22 лет. Ночью они выпили и захотели шашлыка. Мужчины забрались в зоопарк и проникли в вольеры, сбив навесные замки. Сначала злоумышленники попытались убить лань, но не смогли ее догнать. Тогда сельчане набросились на спящих птиц и свернули им головы. Однако у подельников не получилось ощипать пеликана и журавля, и они их бросили.

— После этого парни вскрыли киоск, находящийся на территории зоопарка, забрали около 20 килограммов готового шашлыка и скрылись, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

В отношении хулиганов было возбуждено уголовное дело.