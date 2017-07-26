Омичей отправили в колонию за убийство редких птиц на шашлык
Большереченский районный суд Омской области вынес приговор местным жителям, убившим несколько питомцев сельского зоопарка. Злоумышленники планировали сделать из краснокнижных птиц шашлык.
Большереченский районный суд Омской области вынес приговор местным жителям, убившим несколько питомцев сельского зоопарка. Злоумышленники планировали сделать из краснокнижных птиц шашлык.
Преступление произошло в июне этого года в районном поселке Большеречье. Утром сотрудники государственного Большереченского зоопарка имени Соломатина обнаружили на территории учреждения тела кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарки обыкновенной. Редкие птицы были жестоко убиты. Согласно акту вскрытия главного ветеринарного врача зоопарка, гибель питомцев наступила от перелома костей черепа и шейных позвонков. Работники учреждения обратились за помощью в полицию.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое ранее судимых сельчан в возрасте 20 и 22 лет. Ночью они выпили и захотели шашлыка. Мужчины забрались в зоопарк и проникли в вольеры, сбив навесные замки. Сначала злоумышленники попытались убить лань, но не смогли ее догнать. Тогда сельчане набросились на спящих птиц и свернули им головы. Однако у подельников не получилось ощипать пеликана и журавля, и они их бросили.
— После этого парни вскрыли киоск, находящийся на территории зоопарка, забрали около 20 килограммов готового шашлыка и скрылись, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
В отношении хулиганов было возбуждено уголовное дело.
Большереченский суд признал их виновными в содеянном и приговорил каждого к одному году и двум месяцам реального лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, суд обязал злоумышленников возместить причиненный зоопарку ущерб в полном объеме.