В Молдове во дворе собственного дома убит пенсионер
Бездыханное тело 77-летнего уроженца села Токилэ, что расположено в Каларашском районе было найдено на территории его собственного дома.
Бездыханное тело 77-летнего уроженца села Токилэ, что расположено в Каларашском районе было найдено на территории его собственного дома.
По данным полиции, в последний раз мужчину видели распивающим напитки в компании приятелей.
Также сообщается, что во время дружеских посиделок
В случае, если в ходе следствия будет подтверждено, что к смерти мужчину имеют отношение его знакомые, им грозит до 15 лет тюрьмы.