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14:15 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове во дворе собственного дома убит пенсионер

Бездыханное тело 77-летнего уроженца села Токилэ, что расположено в Каларашском районе было найдено на территории его собственного дома.

По данным полиции, в последний раз мужчину видели распивающим напитки в компании приятелей.

Также сообщается, что во время дружеских посиделок что-то пошло не так, из-за чего двое гостей избили хозяина дома, после чего поспешно ушли. Официальной информации по поводу причины гибели пенсионера пока не поступило.

В случае, если в ходе следствия будет подтверждено, что к смерти мужчину имеют отношение его знакомые, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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