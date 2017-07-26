В Молдове во дворе собственного дома убит пенсионер

По данным полиции, в последний раз мужчину видели распивающим напитки в компании приятелей.

Также сообщается, что во время дружеских посиделок что-то пошло не так, из-за чего двое гостей избили хозяина дома, после чего поспешно ушли. Официальной информации по поводу причины гибели пенсионера пока не поступило.