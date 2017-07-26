Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Конфликт на свадьбе перерос в массовую драку со стрельбой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
14:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Искитиме рухнувший в квартире потолок едва не убил детей

В поселке Северное до сих пор стоит вода. Населенный пункт затопило вчера. Местная метеостанция зафиксировала рекордное количество выпавших осадков. Такое произошло впервые за 77 лет. В Усть-Тарке град проломил крышу спорткомплекса, а в Искитиме ливень повредил кровлю жилого дома. В результате обрушилась часть потолка прямо в детской комнате.

Жанна Сибирцева, хозяйка квартиры: «Я приехала после работы, дети перепуганные, кричали. Вот такой пласт упал. Вода полилась. Шторы вырвало. Соседей затопило».

Тот день Жанна до сих пор вспоминает с ужасом. Когда рухнул потолок, дети были в комнате. Не пострадали чудом.

Жанна Сибирцева, хозяйка квартиры: «Здесь текло месяц. Я просила приехать, принять меры реагирования. Здесь водопады лились. Он обрушился — пласт глыбы на диван. Дети сидели на нём. Сын две ночи не спит. Вздрагивает во сне и плачет. Сил больше нет. Уже два года бьюсь в это ЖКО! Вы посмотрите — они ждут, пока детей убьёт! Никаких мер не принимают».

Они — это управляющая компания. Куда, как уверяет хозяйка квартиры, она неоднократно обращалась за помощью. В ответ получала: «денег нет».

Александр Шутницкий, исполнительный директор «Искитимской эксплуатационной компании»: «Дом находится на непосредственной форме управления и у нас с ними договор подряда. Основной конструктив не входит в перечень работ. Мы чисто по-человечески реагировали. Я лично приезжал. Пытались своими силами поменять кусочки шифера. Но это проблему не решит. Там вся крыша в аварийном состоянии».

Что делать сейчас пострадавшей семье — руководитель Управляющей компании так и не сказал. Меж тем, Жанна Сибирцева, как и остальные жители дома исправно оплачивает коммунальные услуги. И цифры в платежках — не маленькие. Куда уходят деньги? В Эксплуатационной компании пояснили — основная часть средств уходит в городской информационно-технический центр, а уже оттуда идёт распределение подрядчикам. А в технологическом центре рекомендовали искать ответы в управляющей компании. Замкнутый круг. Помочь в решении проблемы обещали в местной администрации.

Константин Сеничев, заместитель главы города Искитима по вопросам ЖКХ: «Жанне Анатольевне поможем. Крышу восстановим, сделаем потолочный ремонт. С управляющей компанией будем разбираться».

Как именно? И что делать пострадавшей семье сейчас — не пояснили. Лишь пообещали — скоро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь