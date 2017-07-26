В Искитиме рухнувший в квартире потолок едва не убил детей

Жанна Сибирцева, хозяйка квартиры: «Я приехала после работы, дети перепуганные, кричали. Вот такой пласт упал. Вода полилась. Шторы вырвало. Соседей затопило».

Тот день Жанна до сих пор вспоминает с ужасом. Когда рухнул потолок, дети были в комнате. Не пострадали чудом.

Жанна Сибирцева, хозяйка квартиры: «Здесь текло месяц. Я просила приехать, принять меры реагирования. Здесь водопады лились. Он обрушился — пласт глыбы на диван. Дети сидели на нём. Сын две ночи не спит. Вздрагивает во сне и плачет. Сил больше нет. Уже два года бьюсь в это ЖКО! Вы посмотрите — они ждут, пока детей убьёт! Никаких мер не принимают».

Они — это управляющая компания. Куда, как уверяет хозяйка квартиры, она неоднократно обращалась за помощью. В ответ получала: «денег нет».

Александр Шутницкий, исполнительный директор «Искитимской эксплуатационной компании»: «Дом находится на непосредственной форме управления и у нас с ними договор подряда. Основной конструктив не входит в перечень работ. Мы чисто по-человечески реагировали. Я лично приезжал. Пытались своими силами поменять кусочки шифера. Но это проблему не решит. Там вся крыша в аварийном состоянии».

Что делать сейчас пострадавшей семье — руководитель Управляющей компании так и не сказал. Меж тем, Жанна Сибирцева, как и остальные жители дома исправно оплачивает коммунальные услуги. И цифры в платежках — не маленькие. Куда уходят деньги? В Эксплуатационной компании пояснили — основная часть средств уходит в городской информационно-технический центр, а уже оттуда идёт распределение подрядчикам. А в технологическом центре рекомендовали искать ответы в управляющей компании. Замкнутый круг. Помочь в решении проблемы обещали в местной администрации.

Константин Сеничев, заместитель главы города Искитима по вопросам ЖКХ: «Жанне Анатольевне поможем. Крышу восстановим, сделаем потолочный ремонт. С управляющей компанией будем разбираться».