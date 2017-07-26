В Краснодаре конфликт на дороге закончился стрельбой

В соцсетях написали, что около 2:30 на перекрестке улиц Красных Партизан и Круговой 24 июля пьяный мужчина на мопеде обстрелял автомобиль.

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«В понедельник поступало сообщение о конфликте между автомобилистом и мопедистом на пересечении улиц Круговой и Красных Партизан. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, личность мопедиста», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.