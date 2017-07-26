В Краснодаре конфликт на дороге закончился стрельбой
В Краснодаре полиция проводит проверку по факту сообщений о конфликте на дороге.
В Краснодаре полиция проводит проверку по факту сообщений о конфликте на дороге.
В соцсетях написали, что около 2:30 на перекрестке улиц Красных Партизан и Круговой 24 июля пьяный мужчина на мопеде обстрелял автомобиль.
«В понедельник поступало сообщение о конфликте между автомобилистом и мопедистом на пересечении улиц Круговой и Красных Партизан. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, личность мопедиста», — сообщил порталу Юга.ру руководитель
Полиция выезжала на место инцидента и не нашла повреждений на машине. Правоохранители устанавливают, применялось ли