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14:24 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре конфликт на дороге закончился стрельбой

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту сообщений о конфликте на дороге.

В соцсетях написали, что около 2:30 на перекрестке улиц Красных Партизан и Круговой 24 июля пьяный мужчина на мопеде обстрелял автомобиль.

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«В понедельник поступало сообщение о конфликте между автомобилистом и мопедистом на пересечении улиц Круговой и Красных Партизан. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, личность мопедиста», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция выезжала на место инцидента и не нашла повреждений на машине. Правоохранители устанавливают, применялось ли какое-либо оружие в этом конфликте.

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