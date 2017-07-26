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14:32 (мск), источник: РБК

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.

Источник: AP 2017

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.

Арест был произведен по запросу США.

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