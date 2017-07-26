В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины
В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.
В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.
Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.
По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки.
Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.
Арест был произведен по запросу США.