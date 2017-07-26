В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.