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15:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виновнику ДТП с маршруткой № 2 в Иркутске дали 3 года колонии

Злоумышленника признали виновным в нарушении ПДД.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Октябрьский районный суд назначил водителю коммерческого автобуса, который столкнулся с маршруткой № 2 на пересечении улиц Байкальской и Пискунова в Иркутске, 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Злоумышленника признали виновным в совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что 9 сентября 2016 года водитель допустил нарушение ряда правил дорожного движения и проехал перекресток улиц Байкальской и Пискунова на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом № 2.

«Водитель маршрутного автобуса в результате дорожно-транспортного происшествия скончался на месте, а пятеро пассажиров, среди которых двое детей, получили телесные повреждения, относящиеся к различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Суд приговорил его к 3 годам лишении свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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