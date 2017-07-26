Виновнику ДТП с маршруткой № 2 в Иркутске дали 3 года колонии
Злоумышленника признали виновным в нарушении ПДД.
Злоумышленника признали виновным в нарушении ПДД.
Октябрьский районный суд назначил водителю коммерческого автобуса, который столкнулся с маршруткой № 2 на пересечении улиц Байкальской и Пискунова в Иркутске, 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в
Судом установлено, что 9 сентября 2016 года водитель допустил нарушение ряда правил дорожного движения и проехал перекресток улиц Байкальской и Пискунова на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом № 2.
«Водитель маршрутного автобуса в результате
Суд приговорил его к 3 годам лишении свободы с отбыванием наказания в