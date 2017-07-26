В ДТП на трассе Омск — Новосибирск погибли 4 человека

Как сообщает полиция города Новосибирска, в 10:45 на трассе Омск — Новосибирск в районе села Кожурал Убинского района столкнулись автомобиль Toyota и грузовой автомобиль Volvo.

На месте погибли водитель и все пассажиры легкового автомобиля: две женщины и 5-летний мальчик.

По предварительным данным, водитель Toyota при выезде с АЗС не уступил дорогу грузовой машине, что привело к ДТП.