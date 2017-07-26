В Уфе молодая мама стучала своим ребенком по стеклу чужого авто

Автор ролика, снимающий женщину изнутри салона, в шоке от ее поведения: «Она просто берет ребенка и стучит его ногами по моей машине». Также, по его словам, досталось не только его «ласточке», но и ему самому: «Женщина орала на меня, чтобы я машину переставил, хотя вокруг места еще много было. Еще потом ударила меня. Машина стояла ровно 10 минут», — делится водитель.