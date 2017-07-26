Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "Турецкие авиалинии" устроили россиянам "хаммам" на борту
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Покупателей жилья защитит новый закон
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
СМИ: в ЛНР сказали, как ВСУ взорвали союзные посты
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Землетрясение в Эгейском море
14:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе молодая мама стучала своим ребенком по стеклу чужого авто

В Уфе женщина с ребенком так сильно хотела заставить водителя переставить его автомобиль, что стала стучать по стеклу машины… Собственным ребенком! Видео попало в соцсеть.

Автор ролика, снимающий женщину изнутри салона, в шоке от ее поведения: «Она просто берет ребенка и стучит его ногами по моей машине». Также, по его словам, досталось не только его «ласточке», но и ему самому: «Женщина орала на меня, чтобы я машину переставил, хотя вокруг места еще много было. Еще потом ударила меня. Машина стояла ровно 10 минут», — делится водитель.

Подробности уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Уфе эвакуировали машины судей и прокуроров
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь