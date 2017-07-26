В Башкирии ищут 28-летнего контрактника Диниса Булякова

Источник: Комсомольская правда

С 3 июля уроженец Учалов Динис Буляков не выходит на связь сродными и близкими. По словам сестры Гузель, именно в этот день 28-летний парень уволился из воинской части в Екатеринбурге — там он служил по контракту.

— В воинскую часть к командиру его привезли двое сослуживцев. Они оставили его у командира и уехали. Больше его никто не видел, — поделилась с «Комсомолкой» сестра Гузель Сагитова.

Кстати, в Екатеринбург Динис перевелся несколько месяцев назад. До этого службу по контракту он проходил в Чебаркуле. Однако в исчезновении молодого человека есть одна странность.

— Телефон ранее он потерял. Но 10 июля с его карты (она находится у родителей) со счета исчезли две тысячи рублей, — рассказала сестра.