СК обвинил волгоградского активиста в осквернении монумента «Родина-мать зовет!»
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России».
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России».
ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение руководителю волгоградского штаба Алексея Навального Алексею Волкову, который выложил в интернете раскрашенное в зеленый цвет фото скульптуры «Родина-мать зовет!» — символа героизма советского народа в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщила в среду ТАСС представитель регионального управления СК РФ Наталия Куницкая.
«Обвинение Волкову предъявлено в рамках возбужденного уголовного дела по статье ст. 354.1 УК РФ “Публичное осквернение символов воинской славы России”. Следствие установило, что фото в глобальной сети интернет было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Волкову, который, по данным открытых источников, является руководителем волгоградского штаба Навального», — сказала Куницкая, добавив, что от дачи показаний Волков отказался и был отпущен под подписку о невыезде.
Она уточнила, что в конце марта в одной из открытых групп в интернете было анонсировано открытие в Волгограде штаба Навального. При этом активисты оппозиционера проиллюстрировали свое заявление фотоизображением скульптуры «Родина-мать зовет!» с нанесением «красителя зеленого цвета на лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони».
«Кощунственный поступок моментально получил общественный резонанс среди граждан, не остался он незамеченным и со стороны правоохранителей. Органами СК РФ по Волгоградской области незамедлительно была организована процессуальная проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела», — добавила Куницкая.
Представитель ведомства ранее сообщила, что в арендованной Волковым квартире был проведен обыск и изъята указанная техника. По словам Куницкой, в ходе допросов Волков предпочел воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя.