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15:47 (мск), источник: БЕЛТА

Истязавший сына житель Ганцевичского района осужден на 4,5 года колонии

В милицию обратился 16-летний юноша, который пожаловался на издевательства отца. В подтверждение своих слов подросток показал правоохранителям видеозапись с мобильного телефона.

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе Брестской области 48-летний мужчина осужден на четыре с половиной года колонии за истязание сына-подростка, сообщил БЕЛТА прокурор Ганцевичского района Сергей Насеня.

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В милицию обратился 16-летний юноша, который пожаловался на издевательства отца. В подтверждение своих слов подросток показал правоохранителям видеозапись с мобильного телефона. На ней он запечатлен связанным, а в это время к его лицу отец подносит зажженную лучину.

В ходе следствия было установлено восемь фактов, когда мужчина избивал сына руками и подручными средствами. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 154 (истязание) и ч.1 ст. 183 (незаконное лишение свободы).

Суд Ганцевичского района признал мужчину виновным и приговорил его к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 50 базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br23).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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