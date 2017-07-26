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15:37 (мск), источник: Ежедневник.by

В Гомеле пьяный водитель сбил на переходе коляску с грудным ребенком

В Гомеле пьяный водитель сбил на пешеходном переходе коляску с грудным ребенком и попытался скрыться с места ДТП.

Источник: Ежедневник.by

Но нарушитель был задержан проезжавшим мимо сотрудником Департамента охраны МВД.

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Как сообщила пресс-служба МВД, в свой выходной день старший сержант милиции Дмитрий Кудрявец ехал по своим делам на машине по ул. Б. Хмельницкого в сторону кольцевой развязки. Подъезжая к пешеходному переходу, он снизил скорость и остановился, чтобы пропустить женщину с коляской, которая шла с противоположной стороны дороги. Водитель «Нива Шевроле», ехавший во встречном направлении, не снижая скорости, сбил коляску с грудным ребенком и попытался скрыться.

Сотрудник милиции развернулся и начал преследование злоумышленника. Благодаря своим профессиональным навыкам вождения, полученным на службе, Дмитрий Кудрявец без труда догнал нарушителя, прижал к обочине, таким образом заставив его остановиться. Задержание было делом техники. Старший сержант милиции позвонил в отдел и вызвал экипаж охраны, чтобы доставить водителя «Нивы Шевроле» в местный райотдел для разбирательства.

«Я попытался узнать, где же в такое раннее время он умудрился столько выпить, но мужчина только злился и требовал отпустить его, — вспоминает охрановец. — Сопротивления он не оказывал, но не единожды пытался сбежать».

Женщина с десятимесячным ребенком находилась в шоковом состоянии. Прибывшая скорая забрала пострадавших.

Позже стало известно, что в крови задержанного было обнаружено три промилле алкоголя, и передвигался он на служебном автомобиле. По данному факту проводится проверка.

Через несколько часов женщину с дочкой врачи отпустили домой. Сейчас они чувствуют себя хорошо, не считая незначительных ссадин при падении.

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