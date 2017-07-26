В Гомеле пьяный водитель сбил на переходе коляску с грудным ребенком
В Гомеле пьяный водитель сбил на пешеходном переходе коляску с грудным ребенком и попытался скрыться с места ДТП.
В Гомеле пьяный водитель сбил на пешеходном переходе коляску с грудным ребенком и попытался скрыться с места ДТП.
Но нарушитель был задержан проезжавшим мимо сотрудником Департамента охраны МВД.
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Сотрудник милиции развернулся и начал преследование злоумышленника. Благодаря своим профессиональным навыкам вождения, полученным на службе, Дмитрий Кудрявец без труда догнал нарушителя, прижал к обочине, таким образом заставив его остановиться. Задержание было делом техники. Старший сержант милиции позвонил в отдел и вызвал экипаж охраны, чтобы доставить водителя «Нивы Шевроле» в местный райотдел для разбирательства.
«Я попытался узнать, где же в такое раннее время он умудрился столько выпить, но мужчина только злился и требовал отпустить его, — вспоминает охрановец. — Сопротивления он не оказывал, но не единожды пытался сбежать».
Женщина с десятимесячным ребенком находилась в шоковом состоянии. Прибывшая скорая забрала пострадавших.
Позже стало известно, что в крови задержанного было обнаружено три промилле алкоголя, и передвигался он на служебном автомобиле. По данному факту проводится проверка.
Через несколько часов женщину с дочкой врачи отпустили домой. Сейчас они чувствуют себя хорошо, не считая незначительных ссадин при падении.