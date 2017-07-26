Жителя Усть-Илимска оштрафовали на 10 тысяч рублей за избиение жены

Усть-Илимский городской суд вынес приговор местному жителю, который избил свою жену в феврале 2017 года. Злоумышленника признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Семейный конфликт произошел в феврале 2017 года в дачном кооперативе «Кедр». Мужчина распивал спиртные напитки со своей женой и знакомыми. В ходе «застолья» между супругами произошла ссора. Словесный конфликт перерос в нанесение побоев. Удары приходились по телу, лицу и голове. В результате мужчина сначала избил свою жену, а затем выгнал ее на улицу без верхней одежды и без обуви и домой больше не впускал. Женщина босиком отправилась в город. На автодороге потерпевшую обнаружили сотрудники ДПС. Позже они же задержали дебошира.