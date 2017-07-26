Жителя Усть-Илимска оштрафовали на 10 тысяч рублей за избиение жены
Соответствующее решение принял
Соответствующее решение принял
Семейный конфликт произошел в феврале 2017 года в дачном кооперативе «Кедр». Мужчина распивал спиртные напитки со своей женой и знакомыми. В ходе «застолья» между супругами произошла ссора. Словесный конфликт перерос в нанесение побоев. Удары приходились по телу, лицу и голове. В результате мужчина сначала избил свою жену, а затем выгнал ее на улицу без верхней одежды и без обуви и домой больше не впускал. Женщина босиком отправилась в город. На автодороге потерпевшую обнаружили сотрудники ДПС. Позже они же задержали дебошира.
«При рассмотрении дела обвиняемый признал вину, в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал его действия по статье 6.11 КоАП РФ, как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ», — отметили в ведомстве.
Постановление вступило в законную силу.