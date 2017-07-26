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15:46 (мск), источник: ТАСС

Суд приговорил участницу в организации теракта в Ростове-на-Дону к трем годам колонии

Подсудимая раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину, а также сотрудничала со следствием.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский суд приговорил Викторию Семенову, обвиняемую в организации теракта в торговом центре Ростова-на-Дону, к трем годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год, сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

«Подсудимая Семенова приговорена по совокупности преступлений к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год », — сказал судья. Приговор в законную силу не вступил.

При вынесении приговора суд учитывал, что дело рассматривалось в особом порядке и что подсудимая полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Ранее судимостей у Семеновой не было. Гособвинитель просила наказание в виде пяти лет колонии общего режима с годом ограничения свободы и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

В последнем слове Семенова рассказала суду, что раскаивается в содеянном и из-за влияния других людей не могла оценить всех последствий своих действий.

«Я признаю свою вину, на тот момент я, к сожалению, не понимала, что могут пострадать невинные люди. Я была под влиянием других людей, которые убеждали меня в необходимости сражаться с неверными. Я очень жалею об этом, у меня малолетний ребенок (возрастом два года — прим. ТАСС), прошу дать возможность растить его», — сказала подсудимая.

Как установил суд, теракт, готовившийся в торговом центре Ростова-на-Дону, планировалось совершить путем самоподрыва, исполнителем должна была стать Семенова. Ее дело рассматривалось в особом порядке.

Организация теракта

По данным следствия, участвовали в организации теракта также Татьяна Карпенко и Наталья Гришина, их дело рассматривается отдельно, свою вину они не признают. По предварительной информации следствия, они являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», деятельность которых запрещена на территории России.

С октября 2015 года по январь 2016 года обвиняемые намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово- развлекательных центров Ростова-на-Дону. Для этого они нашли орудия совершения преступления — взрывчатые вещества и взрывные устройства, кнопку электрического звонка для замыкания электрической сети, саморезы в качестве поражающих элементов и скрыли все это в камуфлированном жилете.

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