Суд приговорил участницу в организации теракта в Ростове-на-Дону к трем годам колонии
Подсудимая раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину, а также сотрудничала со следствием.
Подсудимая раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину, а также сотрудничала со следствием.
«Подсудимая Семенова приговорена по совокупности преступлений к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год », — сказал судья. Приговор в законную силу не вступил.
При вынесении приговора суд учитывал, что дело рассматривалось в особом порядке и что подсудимая полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Ранее судимостей у Семеновой не было. Гособвинитель просила наказание в виде пяти лет колонии общего режима с годом ограничения свободы и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
«Я признаю свою вину, на тот момент я, к сожалению, не понимала, что могут пострадать невинные люди. Я была под влиянием других людей, которые убеждали меня в необходимости сражаться с неверными. Я очень жалею об этом, у меня малолетний ребенок (возрастом два года — прим. ТАСС), прошу дать возможность растить его», — сказала подсудимая.
Как установил суд, теракт, готовившийся в торговом центре
Организация теракта
По данным следствия, участвовали в организации теракта также Татьяна Карпенко и Наталья Гришина, их дело рассматривается отдельно, свою вину они не признают. По предварительной информации следствия, они являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», деятельность которых запрещена на территории России.
С октября 2015 года по январь 2016 года обвиняемые намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово- развлекательных центров