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16:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Повторный суд по делу бизнесмена Кретова стартует 31 июля

Его обвиняют по 3 статьям.

31 июля 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга состоятся предварительные слушания по делу известного уральского бизнесмена Николая Кретова. Он обвиняется в мошенничестве, злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности и преднамеренном банкротстве, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Следует отметить, что суд рассматривает это дело повторно.

По версии следствия, в сентябре — декабре 2008 года акционер ЗАО «Группа компаний «Линкор» Николай Кретов похитил ценные бумаги партнера Олега Миронова на сумму более 255 миллионов рублей. Затем бизнесмен инициировал банкротство компании.

Кроме того, он уклонялся от погашения кредиторской задолженности, хотя средства для частичной выплаты долга у него были. Суд первой инстанции снял с Кретова обвинения по этой статье. В декабре 2016 года его признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Бизнесмена отправили в колонию общего режима на 4 года. В июле облсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В настоящее время Кретов находится под подпиской о невыезде.

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