Повторный суд по делу бизнесмена Кретова стартует 31 июля

Кроме того, он уклонялся от погашения кредиторской задолженности, хотя средства для частичной выплаты долга у него были. Суд первой инстанции снял с Кретова обвинения по этой статье. В декабре 2016 года его признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Бизнесмена отправили в колонию общего режима на 4 года. В июле облсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В настоящее время Кретов находится под подпиской о невыезде.