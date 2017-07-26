Пропавшую в Сатке девочку ищут на площади более 25 километров

В Сатке продолжается розыск 14-летней Василины Мухаметовой, пропавшей днем 24 июля по дороге из поликлиники. На сегодняшний день площадь поисков составляет порядка 25 квадратных километров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.

«В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, в которых задействованы около 150 полицейских, в том числе из Главного управления МВД России по Челябинской области и Зонального кинологического центра, сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы, а также 190 волонтеров», — рассказали в пресс-службе.

Ориентировки о розыске расклеены по всей Сатке и окрестностям.

Полиция также опубликовала уточненные приметы девочки: рост 157 см, плотного телосложения, длинные темные волосы, глаза карие. Была одета: розовая футболка, клетчатые брюки, черные сланцы. Особые приметы: большой зуб-клык на верхней челюсти сильно выпирает на нижнюю губу.

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Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону «02».