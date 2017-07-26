Пропавшую в Сатке девочку ищут на площади более 25 километров
Полиция также опубликовала уточнённые приметы девочки.
Полиция также опубликовала уточнённые приметы девочки.
В Сатке продолжается розыск 14-летней Василины Мухаметовой, пропавшей днем 24 июля по дороге из поликлиники. На сегодняшний день площадь поисков составляет порядка 25 квадратных километров, сообщили в
«В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, в которых задействованы около 150 полицейских, в том числе из Главного управления МВД России по Челябинской области и Зонального кинологического центра, сотрудники МЧС и
Ориентировки о розыске расклеены по всей Сатке и окрестностям.
Полиция также опубликовала уточненные приметы девочки: рост 157 см, плотного телосложения, длинные темные волосы, глаза карие. Была одета: розовая футболка, клетчатые брюки, черные сланцы. Особые приметы: большой
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим
Напомним, Василина Мухаметова днем 24 июля сходила на приём к лору и пропала по дороге домой. Как рассказала мама девочки, дочь раньше не уходила из дома, привязана к семье, ведет активный образ жизни, занимаясь танцами. Следователи возбудили дело об убийстве ребёнка. Штаб по поискам расположен в школе № 40.