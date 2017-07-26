Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Актер Максим Матвеев так похудел, что его не сразу узнали
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Японская поэзия спорта
16:40 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде подростку, обманувшему школьника, грозит до 5 лет колонии

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 17-летнего калининградца по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Преступление было совершено в районе перекрестка улиц. Мариупольской и Баграмяна в Калининграде. Установлено, что злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием завладел мобильным телефоном, принадлежащим 14-летнему школьнику. Сумма ущерба составила 15 тыс рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Муниципальный флюгер: как прошли депутатский фильтр кандидаты в губернаторы
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили гражданства Украины
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь