В Калининграде подростку, обманувшему школьника, грозит до 5 лет колонии
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали 17-летнего калининградца по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Преступление было совершено в районе перекрестка улиц. Мариупольской и Баграмяна в Калининграде. Установлено, что злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием завладел мобильным телефоном, принадлежащим 14-летнему школьнику. Сумма ущерба составила 15 тыс рублей.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.