В Калининграде подростку, обманувшему школьника, грозит до 5 лет колонии

Полицейские задержали 17-летнего калининградца по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Преступление было совершено в районе перекрестка улиц. Мариупольской и Баграмяна в Калининграде. Установлено, что злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием завладел мобильным телефоном, принадлежащим 14-летнему школьнику. Сумма ущерба составила 15 тыс рублей.