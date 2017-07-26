В Воронеже ночью мужчина украл «Волгу» и продал её на металлолом
Полицейские смогли изъять лишь детали машины.
Полицейские смогли изъять лишь детали машины.
В полицию Воронежа обратился 19-летний местный житель. Он рассказал, что украли его «ГАЗ-3109». Оказалось, что авто пропал ночью 24 июля — он стоял около дома на улице Танеева. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Это оказался 61-летний местный житель.
«В отделе полиции он признался, что ему требовались деньги, — рассказали в
Детали похищенного авто полицейские нашли и изъяли в пункте приема металлолома. Мужчине же за кражу авто грозит до 5 лет колонии.