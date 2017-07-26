В Воронеже ночью мужчина украл «Волгу» и продал её на металлолом

Источник: Новости Воронежа

В полицию Воронежа обратился 19-летний местный житель. Он рассказал, что украли его «ГАЗ-3109». Оказалось, что авто пропал ночью 24 июля — он стоял около дома на улице Танеева. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Это оказался 61-летний местный житель.

«В отделе полиции он признался, что ему требовались деньги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Он подцепил “Волгу” к своему “ВАЗу”, а потом продал её».