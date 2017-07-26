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16:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью мужчина украл «Волгу» и продал её на металлолом

Полицейские смогли изъять лишь детали машины.

Источник: Новости Воронежа

В полицию Воронежа обратился 19-летний местный житель. Он рассказал, что украли его «ГАЗ-3109». Оказалось, что авто пропал ночью 24 июля — он стоял около дома на улице Танеева. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Это оказался 61-летний местный житель.

«В отделе полиции он признался, что ему требовались деньги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Он подцепил “Волгу” к своему “ВАЗу”, а потом продал её».

Детали похищенного авто полицейские нашли и изъяли в пункте приема металлолома. Мужчине же за кражу авто грозит до 5 лет колонии.

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