В Самаре ищут недовольных пациентов клиники, где умер пятилетний ребенок

Правоохранительные органы начали тщательное расследование инцидента, который произошел в одном из частных медучреждений Самары.

23 июня в стоматологической клинике «Практик-Самара» скончался пятилетний мальчик. Предположительно, ребенку должны были лечить кариес с этой целью пациенту дали общий наркоз. После введения препаратов, которые должны были погрузить ребенка в медикаментозный сон, у мальчика произошел сбой сердечного ритма. Врачам клиники спасти его не удалось.

На данный момент правоохранительные органы проводят тщательную проверку несчастья и ищут других пациентов, которые по какой-либо причине остались недовольны услугами данной клиники. Недовольные клиенты клиники «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина 16, могут обращаться по телефону (846) 339−12−26, 339−12−20.