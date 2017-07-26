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16:38 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре ищут недовольных пациентов клиники, где умер пятилетний ребенок

Следователи хотят найти недовольных пациентов клиники «Практик-Самара», где 23 июля в ходе медицинской процедуры скончался пятилетний ребенок.

Правоохранительные органы начали тщательное расследование инцидента, который произошел в одном из частных медучреждений Самары.

23 июня в стоматологической клинике «Практик-Самара» скончался пятилетний мальчик. Предположительно, ребенку должны были лечить кариес с этой целью пациенту дали общий наркоз. После введения препаратов, которые должны были погрузить ребенка в медикаментозный сон, у мальчика произошел сбой сердечного ритма. Врачам клиники спасти его не удалось.

На данный момент правоохранительные органы проводят тщательную проверку несчастья и ищут других пациентов, которые по какой-либо причине остались недовольны услугами данной клиники. Недовольные клиенты клиники «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина 16, могут обращаться по телефону (846) 339−12−26, 339−12−20.

Напомним, несколько лет назад в Самаре в стоматологическом кабинете погиб трехлетний пациент. Ребенок подавился марлевым тампоном и начал задыхаться. Спасти ему жизнь врачам не удалось.

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