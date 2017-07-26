В Самаре ищут недовольных пациентов клиники, где умер пятилетний ребенок
Следователи хотят найти недовольных пациентов клиники «Практик-Самара», где 23 июля в ходе медицинской процедуры скончался пятилетний ребенок.
Следователи хотят найти недовольных пациентов клиники «Практик-Самара», где 23 июля в ходе медицинской процедуры скончался пятилетний ребенок.
Правоохранительные органы начали тщательное расследование инцидента, который произошел в одном из частных медучреждений Самары.
23 июня в стоматологической клинике «Практик-Самара» скончался пятилетний мальчик. Предположительно, ребенку должны были лечить кариес с этой целью пациенту дали общий наркоз. После введения препаратов, которые должны были погрузить ребенка в медикаментозный сон, у мальчика произошел сбой сердечного ритма. Врачам клиники спасти его не удалось.
На данный момент правоохранительные органы проводят тщательную проверку несчастья и ищут других пациентов, которые по
Напомним, несколько лет назад в Самаре в стоматологическом кабинете погиб трехлетний пациент. Ребенок подавился марлевым тампоном и начал задыхаться. Спасти ему жизнь врачам не удалось.