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16:18 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина устроил ножевой бой в центре Минска: ранен один человек

Агрессивному минчанину в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате нападения мужчины с ножом в центре Минска, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

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Инцидент произошел на одной из улиц Центрального района белорусской столицы. По информации милиции, 25-летний минчанин после словесной перепалки с ножом напал на двух прохожих.

«Одному злоумышленник глубоко порезал руку, второго — ударил», — сказали в ГУВД.

В пресс-службе также отметили, что один из оппонентов агрессивного минчанина сумел оказать ему активное сопротивление до прибытия на место происшествия бойцов ОМОНа. Сотрудники милиции задержали нападавшего, пострадавшим медики скорой оказали необходимую помощь.

Центрального РУВД Минска в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), за ножевой бой ему в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.

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