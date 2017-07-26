Мужчина устроил ножевой бой в центре Минска: ранен один человек
Агрессивному минчанину в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.
Агрессивному минчанину в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате нападения мужчины с ножом в центре Минска, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел на одной из улиц Центрального района белорусской столицы. По информации милиции, 25-летний минчанин после словесной перепалки с ножом напал на двух прохожих.
«Одному злоумышленник глубоко порезал руку, второго — ударил», — сказали в ГУВД.
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Центрального РУВД Минска в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), за ножевой бой ему в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.