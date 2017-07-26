Очевидцы: в «Храброво» самолет заходил на посадку со шлейфом дыма

У заходившего на посадку в «Храброво» самолета был шлейф темного дыма. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы.

В пресс-службе аэропорта информацию о каких-либо инцидентах или происшествиях на его территории не подтвердили. «Такой информации у меня нет», — сказала пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.