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16:31 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: в «Храброво» самолет заходил на посадку со шлейфом дыма

В пресс-службе аэропорта информацию о каких-либо происшествиях не подтвердили.

У заходившего на посадку в «Храброво» самолета был шлейф темного дыма. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы.

В пресс-службе аэропорта информацию о каких-либо инцидентах или происшествиях на его территории не подтвердили. «Такой информации у меня нет», — сказала пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Отметим, что согласно онлайн-табло аэропорта, за последние полчаса в «Храброво» приземлились два самолета, прибывших из московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево».

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