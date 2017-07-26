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17:03 (мск), источник: БЕЛТА

Передвижной самогонный завод уничтожили в Беловежской пуще

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще правоохранители обнаружили передвижной самогонный завод, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Участковые инспекторы Пружанского и Свислочского РОВД вечером 24 июля в 265-м квартале Новодворского лесничества задержали жителя деревни Новый Двор 1970 года рождения. Работающий в этом лесничестве мужчина наладил в лесу производство самогона. Для этих нужд сельчанин приспособил грузовой автомобиль с прицепом. Во время разбирательства также были обнаружены емкости с 300 л браги и 60 л самогона.

По данному факту проводится проверка, продукция уничтожена.

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