Передвижной самогонный завод уничтожили в Беловежской пуще

Участковые инспекторы Пружанского и Свислочского РОВД вечером 24 июля в 265-м квартале Новодворского лесничества задержали жителя деревни Новый Двор 1970 года рождения. Работающий в этом лесничестве мужчина наладил в лесу производство самогона. Для этих нужд сельчанин приспособил грузовой автомобиль с прицепом. Во время разбирательства также были обнаружены емкости с 300 л браги и 60 л самогона.