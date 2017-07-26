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17:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

Драка воронежских автомобилистов на дороге попала на видео

Инцидент произошёл на улице Матросова. Воронежские автомобилисты устроили драку на проезжей части утром понедельника, 24 июля. Инцидент произошёл на улице Матросова, недалеко от пересечения с улице Ворошилова. Видео драки опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети на следующий день…

Воронежские автомобилисты устроили драку на проезжей части утром понедельника, 24 июля. Инцидент произошёл на улице Матросова, недалеко от пересечения с улице Ворошилова. Видео драки опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети на следующий день после случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.

Драку записал видеорегистратор одного из автомобилистов. Один из участников конфликта ехал на «ВАЗе», машина его оппонента в кадр не попала. На ролике видно, что сначала мужчины выясняют отношения, находясь на расстоянии друг от друга. Потом владелец «ВАЗа» закрывает дверь авто, но второй водитель подходит к нему, что-о говорит, и начинается драка.

Чем завершился конфликт, неизвестно — владелец машины с регистратором поехал, как загорелся разрешающий сигнал светофора.

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