Драка воронежских автомобилистов на дороге попала на видео

Воронежские автомобилисты устроили драку на проезжей части утром понедельника, 24 июля. Инцидент произошёл на улице Матросова, недалеко от пересечения с улице Ворошилова. Видео драки опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети на следующий день после случившегося.

Драку записал видеорегистратор одного из автомобилистов. Один из участников конфликта ехал на «ВАЗе», машина его оппонента в кадр не попала. На ролике видно, что сначала мужчины выясняют отношения, находясь на расстоянии друг от друга. Потом владелец «ВАЗа» закрывает дверь авто, но второй водитель подходит к нему, что-о говорит, и начинается драка.