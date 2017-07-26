В Самаре на Клинической трамвай протаранил иномарку

В среду днем, 26 июля, в Самаре на пересечении улиц Клинической и Коммунистической произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель автомобиля «Хонда» решил проскочить перекресток перед движущимся трамваем, но не успел. В результате вагон протаранил правый бок легковушки. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Однако была задержка движения трамваев.

Это уже второе ЧП с трамваем за день. Ранее на перекрестке улиц Ставропольской и Советской у трамвая в движении отвалился токоприемник, но на этот раз все обошлось без его падения на пути или проезжую часть.