Самарские полицейские выяснили, почему 2-летняя девочка оказалась ночью одна на дороге

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 22 июля, в Кировском районе Самары. Напомним, примерно в 1:20 на улице Физкультурной 27-летний водитель «десятки» сбил двухлетнюю девочку, находившуюся на проезжей части без сопровождения взрослых. В результате малышка получила тяжелые травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу, но на следующий день она скончалась.

— По предварительной информации полицейских, во дворе неподалеку отдыхали родители девочки. В какой-то момент они, видимо, отвлеклись, и ребенок пропал из их поля зрения. Девочка тем временем оказалась на дороге, — приводит 63.ru слова руководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.