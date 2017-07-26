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18:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские полицейские выяснили, почему 2-летняя девочка оказалась ночью одна на дороге

В связи со смертью девочки в отношении водителя правоохранители возбудили уголовное дело.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 22 июля, в Кировском районе Самары. Напомним, примерно в 1:20 на улице Физкультурной 27-летний водитель «десятки» сбил двухлетнюю девочку, находившуюся на проезжей части без сопровождения взрослых. В результате малышка получила тяжелые травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу, но на следующий день она скончалась.

 — По предварительной информации полицейских, во дворе неподалеку отдыхали родители девочки. В какой-то момент они, видимо, отвлеклись, и ребенок пропал из их поля зрения. Девочка тем временем оказалась на дороге, — приводит 63.ru слова руководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

В связи со смертью девочки в отношении водителя правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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