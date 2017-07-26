Самарские полицейские выяснили, почему 2-летняя девочка оказалась ночью одна на дороге
В связи со смертью девочки в отношении водителя правоохранители возбудили уголовное дело.
В связи со смертью девочки в отношении водителя правоохранители возбудили уголовное дело.
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 22 июля, в Кировском районе Самары. Напомним, примерно в 1:20 на улице Физкультурной 27-летний водитель «десятки» сбил двухлетнюю девочку, находившуюся на проезжей части без сопровождения взрослых. В результате малышка получила тяжелые травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу, но на следующий день она скончалась.
— По предварительной информации полицейских, во дворе неподалеку отдыхали родители девочки. В
В связи со смертью девочки в отношении водителя правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».