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18:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сотрудники СК и УФСБ проводят обыск и изымают документацию в администрации Дзержинска по делу о хищении средств на консервацию «Белого моря»

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).

Сотрудники СК и УФСБ проводят обыск и изымают документацию в администрации Дзержинска по делу о хищении средств на консервацию «Белого моря».

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области, также следователи организовали сбор доказательств по уголовному делу.

По версии следствия, в 2012 году между Дзержинской администрацией ОАО «Сибур-Нефтехим» был заключен договор о безвозмездной передаче шламонакопителя «Белое море» с условием, что бывший собственник выделит средства на консервацию шламонакопителя в качестве софинансирования.

В августе 2013 года «Сибур-Нефтехим» перечислил 77 млн. рублей своей дочерней компании «Ока-Полимер» на консервацию «Белого моря», а та в свою очередь передала средства администрации Дзержинска.

Однако, в 2016 и 2017 годах 65 млн. рублей из 77 поступивших были израсходованы горадминистрацией не цели никак не связанные с ликвидацией «Белого моря».

Противоправные действия представителей администрации были выявлены сотрудниками УФСБ по Нижегородской области, а после возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят обыски и изымают документы в администрации Дзержинска.

Как сообщалось ранее, замглавы администрации Дзержинска Нижегородской области Александр Кабанов задержан в рамках расследования дела о хищении средств на консервацию «Белого моря».

В настоящее время в администрации Дзержинска проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела по факту перечисления из городского бюджета 65 млн. рублей на счета индустриального парка «Ока-Полимер», которые были предназначены для консервации шламонакопителя «Белое море».

Напомним, что начальник управления информации и взаимодействия со СМИ администрации города Дзержинска Александр Марков заявлял, что 77 млн. рублей являлись пожертвованием АО «ИП «Ока-Полимер» (дочерней компании АО «Сибур-Нефтехим») на консервацию шламонакопителя «Белое море». Затем от индустриального парка поступило уведомление об отмене пожертвования в связи с тем, что администрация города Дзержинска больше не участвует в процедуре ликвидации шламонакопителя.

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