Массовое ДТП в Крыму: при столкновении четырех авто пострадали два ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). Авария с участием четырех легковых машин произошла накануне на автодороге у села
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). Авария с участием четырех легковых машин произошла накануне на автодороге у села
По информации ГИБДД по РК, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 20-летнего водителя. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в Volkswagen Touareg под управлением 35-летнего водителя. После этого Volkswagen Polo совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль KIA Sportage.
В результате ДТП пострадали водитель и 12-летний пассажир автомобиля Volkswagen Polo, а также 2-летний ребенок из Volkswagen Touareg. Как сообщили в Госавтоинспекции, у 12-летнего ребенка тупая травма живота, закрытый перелом нижней трети плечевой кости, множественные ссадины и ушибы по телу. Двухлетний малыш получил закрытую