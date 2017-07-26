Массовое ДТП в Крыму: при столкновении четырех авто пострадали два ребенка

По информации ГИБДД по РК, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 20-летнего водителя. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в Volkswagen Touareg под управлением 35-летнего водителя. После этого Volkswagen Polo совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль KIA Sportage.