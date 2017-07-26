Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Как использовать для хранения место вокруг окна
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Политические битвы
18:00 (мск), источник: РИА Крым

Массовое ДТП в Крыму: при столкновении четырех авто пострадали два ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). Авария с участием четырех легковых машин произошла накануне на автодороге у села Оленевка-Тарханкутский маяк в Черноморском районе Крыма.

По информации ГИБДД по РК, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 20-летнего водителя. В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в Volkswagen Touareg под управлением 35-летнего водителя. После этого Volkswagen Polo совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль KIA Sportage.

В результате ДТП пострадали водитель и 12-летний пассажир автомобиля Volkswagen Polo, а также 2-летний ребенок из Volkswagen Touareg. Как сообщили в Госавтоинспекции, у 12-летнего ребенка тупая травма живота, закрытый перелом нижней трети плечевой кости, множественные ссадины и ушибы по телу. Двухлетний малыш получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У водителя иномарки диагностирована тупая травма грудной клетки, ушиблено-рваная рана коленного сустава.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребывания
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь