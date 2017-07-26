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17:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Студент колледжа спас тонущего друга ценой жизни в Северном Казахстане

Молодой человек утонул в непредназначенном для купания месте.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. В Северо-Казахстанской области студент колледжа спас утопающего друга, но сам утонул, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента по ЧС.

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По данным ведомства, трагический случай произошел вблизи села Талшик Акжарского район. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО обнаружили и извлекли из реки Шат безжизненное тело 16-летнего юноши — Нурислама Жумабекова, студента сельскохозяйственного колледжа села Кишкенеколь.

«Парень утонул в необорудованном для купания месте. Со слов очевидцев происшествия, в тот день Нурислам со своими однокурсниками купался в реке. Один из них начал тонуть, и только Нурислам, не задумываясь, бросился спасать подростка. Вытолкнув утопающего, он сам, захлебываясь в воде, пошел ко дну», — рассказал о трагедии старший инженер отдела по ЧС Уалихановского района, майор гражданской защиты Руслан Садвакасов.

В начале месяца при подобных обстоятельствах восьмилетний Игорь Коцкий спас одноклассницу в Костанайской области.

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