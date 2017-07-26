Студент колледжа спас тонущего друга ценой жизни в Северном Казахстане
Молодой человек утонул в непредназначенном для купания месте.
Молодой человек утонул в непредназначенном для купания месте.
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. В
По данным ведомства, трагический случай произошел вблизи села Талшик Акжарского район. Спасатели
«Парень утонул в необорудованном для купания месте. Со слов очевидцев происшествия, в тот день Нурислам со своими однокурсниками купался в реке. Один из них начал тонуть, и только Нурислам, не задумываясь, бросился спасать подростка. Вытолкнув утопающего, он сам, захлебываясь в воде, пошел ко дну», — рассказал о трагедии старший инженер отдела по ЧС Уалихановского района, майор гражданской защиты Руслан Садвакасов.
В начале месяца при подобных обстоятельствах восьмилетний Игорь Коцкий спас одноклассницу в Костанайской области.