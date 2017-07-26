Студент колледжа спас тонущего друга ценой жизни в Северном Казахстане

«Парень утонул в необорудованном для купания месте. Со слов очевидцев происшествия, в тот день Нурислам со своими однокурсниками купался в реке. Один из них начал тонуть, и только Нурислам, не задумываясь, бросился спасать подростка. Вытолкнув утопающего, он сам, захлебываясь в воде, пошел ко дну», — рассказал о трагедии старший инженер отдела по ЧС Уалихановского района, майор гражданской защиты Руслан Садвакасов.