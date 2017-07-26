На Дону СК проводит проверку после гибели сторожа при пожаре на конном заводе
В Ростовской области следователи проводят проверку после гибели мужчины в результате пожара на Буденновском конном заводе.
В Ростовской области следователи проводят проверку после гибели мужчины в результате пожара на Буденновском конном заводе.
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел утром 26 июля в поселке Верхнеянинском Сальского района. На площади 200 кв. м горел Буденновский конный завод. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Сообщалось, что в пожаре также погибли несколько лошадей.
Тело 32-летнего мужчины с термическими ожогами обнаружили в сторожке на территории здания конюшни. Известно, что погибший работал на конном заводе сторожем.
«Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не имеется. В загонах конюшни также обнаружены останки с термическими ожогами 13 голов
Сейчас следователь осмотрел место происшествия и назначил проведение необходимых экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.