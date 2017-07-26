Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо дочери
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Политические битвы
17:59 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону СК проводит проверку после гибели сторожа при пожаре на конном заводе

В Ростовской области следователи проводят проверку после гибели мужчины в результате пожара на Буденновском конном заводе.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел утром 26 июля в поселке Верхнеянинском Сальского района. На площади 200 кв. м горел Буденновский конный завод. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Сообщалось, что в пожаре также погибли несколько лошадей.

Тело 32-летнего мужчины с термическими ожогами обнаружили в сторожке на территории здания конюшни. Известно, что погибший работал на конном заводе сторожем.

«Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не имеется. В загонах конюшни также обнаружены останки с термическими ожогами 13 голов лошадей-производителей породы буденовская», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Сейчас следователь осмотрел место происшествия и назначил проведение необходимых экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребывания
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь