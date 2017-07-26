На Дону СК проводит проверку после гибели сторожа при пожаре на конном заводе

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел утром 26 июля в поселке Верхнеянинском Сальского района. На площади 200 кв. м горел Буденновский конный завод. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Сообщалось, что в пожаре также погибли несколько лошадей.

Тело 32-летнего мужчины с термическими ожогами обнаружили в сторожке на территории здания конюшни. Известно, что погибший работал на конном заводе сторожем.

«Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не имеется. В загонах конюшни также обнаружены останки с термическими ожогами 13 голов лошадей-производителей породы буденовская», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.