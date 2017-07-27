Пропавшего воронежца нашли мертвым в водохранилище
Утром 26 июля из Воронежского водохранилища был извлечен мертвый 42-летний пропавший житель областного центра. Его тело находилось в воде около двух дней.
Утром 26 июля из Воронежского водохранилища был извлечен мертвый 42-летний пропавший житель областного центра. Его тело находилось в воде около двух дней.
Труп воронежца был обнаружен в воде рыбаком, который ловил рыбу на правом берегу в районе улицы Солодовникова. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Следователи, прибывшие на место происшествия, не обнаружили на теле погибшего следов насильственных смерти.
Однако был ли это несчастный случай, криминал или самоубийство можно будет сказать точно после проведения