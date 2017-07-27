Пропавшего воронежца нашли мертвым в водохранилище

Труп воронежца был обнаружен в воде рыбаком, который ловил рыбу на правом берегу в районе улицы Солодовникова. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Следователи, прибывшие на место происшествия, не обнаружили на теле погибшего следов насильственных смерти.

Однако был ли это несчастный случай, криминал или самоубийство можно будет сказать точно после проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего следователи сейчас проводят проверку, опрашивают очевидцев и родственников несчастного, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.