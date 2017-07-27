Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ирак призывает российскую армию
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Находка на $10 млн пролежала забытой в кладовке певца 40 лет
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:49 (мск), источник: 36on.ru

Пропавшего воронежца нашли мертвым в водохранилище

Утром 26 июля из Воронежского водохранилища был извлечен мертвый 42-летний пропавший житель областного центра. Его тело находилось в воде около двух дней.

Труп воронежца был обнаружен в воде рыбаком, который ловил рыбу на правом берегу в районе улицы Солодовникова. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Следователи, прибывшие на место происшествия, не обнаружили на теле погибшего следов насильственных смерти.

Однако был ли это несчастный случай, криминал или самоубийство можно будет сказать точно после проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего следователи сейчас проводят проверку, опрашивают очевидцев и родственников несчастного, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Воронежской области получила 2,5 года за «пьяное» ДТП и кражу
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ведутся поиски российского моряка
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний России остановить отток кадров
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь