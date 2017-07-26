Сельчане спрятали угнанный трактор в яме в Алматинской области

«Установлено, что подозреваемые с целью угона трактора вначале неизвестным веществом усыпили сторожа, а затем перегнали сельхозтехнику в село Туганбай. Также выяснилось, что подозреваемые при помощи трактора вырыли огромную яму, в которой спрятали угнанный погрузчик. Для каких целей была угнана техника и другие обстоятельства по факту, будут установлены в ходе расследования. Задержанные помещены под стражу. Похищенный трактор возвращен законному владельцу», — пояснили в полиции.