Сельчане спрятали угнанный трактор в яме в Алматинской области
Трое злоумышленников усыпили хозяина техники и отогнали ее в заранее выкопанную яму.
Трое злоумышленников усыпили хозяина техники и отогнали ее в заранее выкопанную яму.
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Полиция обнаружила трактор, угнанный у жителя Алматинской области десять дней назад, в яме, сообщила
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили трех подозреваемых, которые вскоре указали местонахождение похищенного ими трактора.
«Установлено, что подозреваемые с целью угона трактора вначале неизвестным веществом усыпили сторожа, а затем перегнали сельхозтехнику в село Туганбай. Также выяснилось, что подозреваемые при помощи трактора вырыли огромную яму, в которой спрятали угнанный погрузчик. Для каких целей была угнана техника и другие обстоятельства по факту, будут установлены в ходе расследования. Задержанные помещены под стражу. Похищенный трактор возвращен законному владельцу», — пояснили в полиции.
Уголовное расследование, предусмотренное статьей 200 частью 3 УК РК (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) продолжается в производстве следователей Енбекшиказахского РУВД.