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18:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сельчане спрятали угнанный трактор в яме в Алматинской области

Трое злоумышленников усыпили хозяина техники и отогнали ее в заранее выкопанную яму.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Полиция обнаружила трактор, угнанный у жителя Алматинской области десять дней назад, в яме, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Трактор-погрузчик KOMATSU WB97S-5 был угнан 15 июля неизвестными с территории строительной организации, расположенной близ села Тонкерис Енбекшиказахского района.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили трех подозреваемых, которые вскоре указали местонахождение похищенного ими трактора.

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«Установлено, что подозреваемые с целью угона трактора вначале неизвестным веществом усыпили сторожа, а затем перегнали сельхозтехнику в село Туганбай. Также выяснилось, что подозреваемые при помощи трактора вырыли огромную яму, в которой спрятали угнанный погрузчик. Для каких целей была угнана техника и другие обстоятельства по факту, будут установлены в ходе расследования. Задержанные помещены под стражу. Похищенный трактор возвращен законному владельцу», — пояснили в полиции.

Уголовное расследование, предусмотренное статьей 200 частью 3 УК РК (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) продолжается в производстве следователей Енбекшиказахского РУВД.

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