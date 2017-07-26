Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо дочери
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Политические битвы
18:33 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор нашел нарушения в столовой в Новой Москве после массового отравления

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Персонал столовой в Новой Москве, где отравились рабочие, работал без санитарных книжек и не проходил вакцинацию против гепатита А и дизентерии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В ходе расследования в организации общественного питания, осуществляющей вывоз готовой продукции общественного питания на строительную площадку в Новой Москве, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни как для питающихся непосредственно в столовой, так и в пункте питания на строительной площадке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе рассказали, что часть персонала столовой не имели медицинских книжек.

Читайте также
Роспотребнадзор запретил купание в пляжном комплексе «Бич Клаб» на севере Москвы
Фактически персонал работает с нарушением периодичности прохождения медицинских обследований и без вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне.
Роспотребнадзор

В столовой нет горячего водоснабжения, отсутствуют условия для мытья термоконтейнеров. Таким образом, посуда, кухонный инвентарь и термоконтейнеры мылись в одном посудомоечном отделении без применения дезинфицирующих средств.

Над моечными ваннами отсутствовала вентиляция. Выяснилось, что не проводится оценка качества полуфабрикатов, не соблюдается температурный режим при раздаче первых, вторых горячих и холодных блюд.

Ранее стало известно, что более 40 рабочих отравились в столовой строительного объекта в деревне Сосенки в Новой Москве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус&#8205;
Мутко попросили защитить "Матильду" от футбольных фанатов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус&#8205;
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребывания
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь