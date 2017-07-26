Роспотребнадзор нашел нарушения в столовой в Новой Москве после массового отравления

«В ходе расследования в организации общественного питания, осуществляющей вывоз готовой продукции общественного питания на строительную площадку в Новой Москве, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни как для питающихся непосредственно в столовой, так и в пункте питания на строительной площадке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе рассказали, что часть персонала столовой не имели медицинских книжек.

Фактически персонал работает с нарушением периодичности прохождения медицинских обследований и без вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне. Роспотребнадзор

В столовой нет горячего водоснабжения, отсутствуют условия для мытья термоконтейнеров. Таким образом, посуда, кухонный инвентарь и термоконтейнеры мылись в одном посудомоечном отделении без применения дезинфицирующих средств.

Над моечными ваннами отсутствовала вентиляция. Выяснилось, что не проводится оценка качества полуфабрикатов, не соблюдается температурный режим при раздаче первых, вторых горячих и холодных блюд.