Девушка умерла от кишечной инфекции в Актау

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Жительница Актау скончалась от инфекционно-токсического шока и острой сердечной недостаточности в возрасте 28 лет, пишет региональное издание «Лада».

24 июля в 11:30 в Мангистаускую областную инфекционную больницу девушку привезла бригада скорой помощи с диагнозом «острая кишечная инфекция», пациентку сразу перевели в реанимацию.

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По словам девушки, 22 июля они с друзьями ели огурцы, помидоры, копченую скумбрию и пироги, которые приобрели в одном из магазинов города. Однако острые боли в желудке, многократная рвота, головокружение и слабость появились только утром в понедельник.

«Заболевание, вызванное стафилококками, протекало тяжело. В 2 часа ночи 26 июля женщина, несмотря на реанимационные действия, умерла от инфекционно-токсического шока и острой сердечной недостаточности», — сообщил главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев.

По словам медика, это первый летальный случай от такого диагноза за последние 10−15 лет.