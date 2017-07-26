Девушка умерла от кишечной инфекции в Актау
Летальный исход от подобного диагноза зафиксирован в регионе впервые за последние 10−15 лет.
Летальный исход от подобного диагноза зафиксирован в регионе впервые за последние 10−15 лет.
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Жительница Актау скончалась от
24 июля в 11:30 в Мангистаускую областную инфекционную больницу девушку привезла бригада скорой помощи с диагнозом «острая кишечная инфекция», пациентку сразу перевели в реанимацию.
По словам девушки, 22 июля они с друзьями ели огурцы, помидоры, копченую скумбрию и пироги, которые приобрели в одном из магазинов города. Однако острые боли в желудке, многократная рвота, головокружение и слабость появились только утром в понедельник.
«Заболевание, вызванное стафилококками, протекало тяжело. В 2 часа ночи 26 июля женщина, несмотря на реанимационные действия, умерла от
По словам медика, это первый летальный случай от такого диагноза за последние 10−15 лет.
Пробы с продуктов, которые употребляла женщина, отправлены на исследование в лабораторию, по результатам которой можно будет определить причину заболевания.