Неизвестные вломились в квартиру к воронежцу и до смерти избили его ради денег
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире одного из домов на улице Остужева в Воронеже в среду, 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сопряжённом с разбоем, сообщила
По предварительной версии, неустановленные преступники ворвались в квартиру к воронежцу ранним утром 26 июля. Злоумышленники жестоко избили хозяина, украли крупную сумму денег и иное имущество, а затем скрылись. Воронежец от полученных травм скончался.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе и
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