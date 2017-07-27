Неизвестные вломились в квартиру к воронежцу и до смерти избили его ради денег

Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире одного из домов на улице Остужева в Воронеже в среду, 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сопряжённом с разбоем, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительной версии, неустановленные преступники ворвались в квартиру к воронежцу ранним утром 26 июля. Злоумышленники жестоко избили хозяина, украли крупную сумму денег и иное имущество, а затем скрылись. Воронежец от полученных травм скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе и судебно-медицинскую для установления точной причины смерти.