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13:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Неизвестные вломились в квартиру к воронежцу и до смерти избили его ради денег

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире одного из домов на улице Остужева в Воронеже в среду, 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сопряжённом с разбоем, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительной версии, неустановленные преступники ворвались в квартиру к воронежцу ранним утром 26 июля. Злоумышленники жестоко избили хозяина, украли крупную сумму денег и иное имущество, а затем скрылись. Воронежец от полученных травм скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе и судебно-медицинскую для установления точной причины смерти.

— Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления, а также сотрудники полиции. Составлен план расследования, в котором предусмотрено проведение всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления и установление лиц, причастных к его совершению, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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